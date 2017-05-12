Евровидение-2017: как проголосовать украинцам

В финале, который пройдет 13 мая, за песни 26 исполнителей будут голосовать все 42 страны-участницы нынешнего песенного конкурса. Об этом сообщает Eurovision.ua.

Что касается самого голосования, то оно проходит в два этапа. На первом этапе за день до прямого эфира полуфиналов или финала, во время второй генеральной репетиции голосуют профессиональные национальные жюри, которых назначает каждая страна-участница песенного конкурса.

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Второй этап заключается в том, что во время прямого эфира шоу голосуют зрители и телезрители (без возможности отдать голос за представителя своей страны), отправляя смс-сообщения или голосуя в официальном мобильном приложении Евровидения. В каждой стране песня, которая получила наибольшее количество голосов, получает максимальную оценку 12, и далее по убыванию.

Каждое национальное жюри должно провести заседание в день второй генеральной репетиции своей страны в полуфинале, а также второй генеральной репетиции финала. Жюри наблюдает за выступлениями конкурсантов в прямом эфире, а по его завершению оценивает каждого участника, его песню и номер по правилам, определенным ЕВС, о которых идет речь в так называемом Green Document. Решения национальных жюри должны быть нотариально заверены.

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Зрители отдают свои голоса, отправляя смс-сообщения с кодом страны-участницы конкурса с мобильного или стационарного телефона. После последнего конкурсного выступления на время, установленное ЕВС, открываются линии для голосования. Количество звонков и смс-сообщений с одного номера не должно превышать 20.

Все страны, которые транслируют песенный конкурс, даже если их страна не прошла в финал, все равно участвуют в финальном голосовании. Страны Большой пятерки и страна-хозяин, которые гарантированно попадают в финал, также определяют национальное жюри для голосования в полуфиналах, которые они транслируют.

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На песенном конкурсе Евровидение голоса жюри и зрителей составляют равнозначные части общего результата. В финале после выступлений всех участников объявляются результаты голосования. После объявления оценок национальных жюри представителями каждой страны ведущие озвучивают количество баллов, которое получил каждый конкурсант по результатам зрительского голосования, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов. Все оценки появляются на экране в прямом эфире.

Итак, украинцы смогут отдать голос за исполнителей финала, который состоится 13 мая.

Чтобы проголосовать, можно отправить смс-сообщение с кодом страны-участницы конкурса или позвонить на линии для голосования, о которых будет объявлено непосредственно во время эфира.

Также можно использовать специальное мобильное приложение, которое нужно скачать на официальном сайте Евровидения. Однако гражданин Украины не может голосовать за свою страну.

Детали голосования национальных жюри и зрителей, а также индивидуальный рейтинг участников, представлен каждым членом жюри, можно будет узнать после окончания финального шоу конкурса.