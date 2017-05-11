Евровидение-2017: кому пророчат победу букмекеры (рейтинг)
Согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.
Европейские букмекеры начали принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение-2017.
Как сообщает Еurovisionworld.com, согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.
Второе место может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois. Третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.
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Украина, которую представляет рок-группа О.Torvald, на данный момент занимает 25 место в общем рейтинге.
Напомним, что Евровидение пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал - 13 мая.