День победы в Киеве: полиция задержала еще шестерых человек

В Киеве за сопротивление правоохранителям и использование запрещенной символики задержали еще шестерых человек.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«В управление полиции доставили еще шесть человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям и использовали запрещенную символику. После получения объяснений полиция определится с правовой квалификацией их действий», - говорится в сообщении.

Возле Печерского управления полиции в настоящее время находятся около 50 человек, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве были задержаны 25 человек, из них 24 - за хулиганство.