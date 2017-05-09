День победы в Киеве: полиция задержала еще шестерых человек
16:44, 09 мая 2017Общество
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Возле Печерского управления полиции в настоящее время находятся около 50 человек, добавили в полиции.
В управление полиции доставили еще шесть человек / Фото УНИАН
В Киеве за сопротивление правоохранителям и использование запрещенной символики задержали еще шестерых человек.
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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
«В управление полиции доставили еще шесть человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям и использовали запрещенную символику. После получения объяснений полиция определится с правовой квалификацией их действий», - говорится в сообщении.
Возле Печерского управления полиции в настоящее время находятся около 50 человек, добавили в полиции.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве были задержаны 25 человек, из них 24 - за хулиганство.
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