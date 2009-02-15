Завтра в Украине будет идти снег

16 февраля на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег; на Левобережье мокрый снег и дождь, в отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах, кроме восточных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза (в Карпатах в течение суток 7-12° мороза); в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области 16 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.