Спецслужбы хотят больше полномочий
02:23, 15 февраля 2009Общество
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«...расширить возможности действовать за границей»
Председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ считает, что спецслужбы Украины должны иметь более широкие полномочия относительно своих действий за границей.
«Спецслужбы должны расширить свои возможности действовать за границей», - сказал он. В частности, по его словам, это касается тех регионов, где возникают новые угрозы.
По словам Н.МАЛОМУЖА, за прошлый год и с начала этого года 1280 граждан Украины с помощью спецслужб были возвращены на Родину. «Это касается зон боевых действий, территорий, где действуют террористические организации. Поэтому нужно новое законодательство, где мы бы имели условия для работы за границей», - сказал председатель Службы внешней разведки.
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