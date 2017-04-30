Украина не пускает воду в оккупированный Крым - возвела дамбу на границе с полуостровом (видео)

Новая дамба на Северо-Крымском канале перекрыла воду в оккупированный Крым. Стационарную бетонную плотину построили на границе материковой Украины с оккупированным полуостровом, говорится в сюжете ТСН.

Сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонщины. Если бы канал перекрыли в нескольких десятках километров к админгранице, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу. "Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне", - пояснил фермер Юрий Дудченко.

Читайте такжеЧубаров: Исключительно военный сценарий освобождения Крыма невозможен

Дамбу возвели за год и потратили на нее 35 миллионов гривень. Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться.

"Первый этап завершен. Продолжение – это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана", - пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Охапку.

Новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала.