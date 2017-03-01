Россию надо заставить сесть за стол переговоров для обсуждения ее ухода из Крыма - Чубаров

С таким заявлением Чубаров выступил 28 февраля на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит с 27 февраля по 3 марта в Женеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Один из основных посылов моего сегодняшнего выступления в дискуссии на уровне Министров Группы высокого уровня в Совете ООН по правам человека в Женеве: "Не следует терять время в создании международной площадки по деоккупации Крыма и восстановлению прав крымскотатарского народа. Надо заставить Россию сесть за стол переговоров по обсуждению вопросов её ухода из Крыма", - заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее Чубаров призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно преобразования АР Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику.