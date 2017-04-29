На Одесчине обнаружена 250-килограммовая бомба времен войны

В Одесской области обнаружена 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны.

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Как сообщила сегодня пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, взрывоопасный предмет был выявлен 28 апреля в Раздельнянском районе при проведении земельных работ неподалеку от села Степановка.

"Рядом с железнодорожными путями водитель бульдозера заметил предмет, похожий на взрывоопасный. Им оказалась авиационная бомба "ФАБ-250" времен Второй мировой войны", - сказано в сообщении.

Спасатели с использованием автокрана изъяли и загрузили полутораметровый боеприпас в специально оборудованный автомобиль "ГАЗ-66", на котором с соблюдением всех мер безопасности опасная находка была транспортирована.

"В 19:50 бомба обезврежена путем подрыва в заранее определенном карьере за пределами села Великодолинское", - сообщили в ведомстве.

Для выполнения спецоперации привлекалось 2 единицы специальной техники.