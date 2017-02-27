В Одессе нашли почти сотню снарядов на стройплощадках жилых многоэтажек (видео)

В Одессе спасатели обнаружили 92 снаряда времен Второй мировой войны на участок по Люстдорфской дороге и улице Костанди, где сейчас возводят жилые многоэтажки, пишет "Думская".

Спасатели отмечают, что информация об обнаружении во время строительства жилого комплекса по Люстдорфской дороге взрывоопасных предметов поступило 21 февраля. С тех пор пиротехническая группа изъяла со стройплощадки и обезвредила в целом 89 артиллерийских снарядов калибра 88 миллиметров.

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Позже спасателей вызвали на стройплощадку по улице Костанди. Там найдены три артснаряда времен Второй мировой калибра 76 мм.

На местах продолжают работать группы пиротехников.