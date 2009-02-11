Сенат поддержал антикризисный план Обамы

Сенат США одобрил предложенный администрацией Барака Обамы стимулирующий экономический пакет на сумму 838 млрд долл., заложив основу для переговоров об окончательном размере бюджетных расходов и налоговых льгот, направленных на борьбу с рецессией американской экономики, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой Reuters.

Законопроект был принят при ограниченной поддержке республиканцев 61 голосом "за" при 37 "против". Объем пакета значительно превышает одобренный Палатой представителей конгресса США 29 января с.г. законопроект общей стоимостью в 819 млрд долл. Б.Обама уже выразил желание, чтобы окончательный вариант законопроекта был представлен ему на утверждение к 14-15 февраля с.г.