Во Львове состоялся VII полумарафон (фоторепортаж)

Около 400 львовян и гостей города присоединились к проведению полумарафона, в рамках которого состоялся также дополнительный забег на 4 км - благодеятельная акция, направленная на помощь в лечении 5-летней онкобольной Иринки Бурки, в которой врачи обнаружили нейробластому 3 стадии, как сообщает сайта 032.ua.

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В целом же участники полумарафона, который стартовал от Оперного театра на просп. Свободы, преодолели расстояние в почти 21 км, финишировав в парке Погулянка.

Как сообщал УНИАН, победителем седьмого Киевского марафона Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 стал Анбеса Ленчо из Эфиопии.