Правительство хочет продать ряд важных объектов

На фоне кризиса и проблем с выполнением бюджета, принятого проправительственной коалицией, правительство решило устроить распродажу государственного имущества. Руководитель Фонда госимущества сообщил в эфире "5 канала", что планируется реализовать блокирующие пакеты акций компаний "Прикарпаттяоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Полтава - "Чернигов-", Сумы-" и "Одессаоблэнерго".

По словам Дмитрия Парфененко, за эти предприятия правительство хочет получить около миллиарда гривен, то есть в 2 с половиной раза меньше, чем в прошлом году. А если учитывать нынешний курс доллара - то даже вчетверо дешевле.

Еще правительство хочет продать задешево отечественного монополиста фиксированной связи. В прошлом году поддерживаемый Юлией Тимошенко на должность председателя Фонда госимущества Андрей Портнов оценивал Укртелеком в 14 миллиардов гривен - тогда это были почти 3 миллиарда долларов. Теперь цифра уменьшилась втрое. До 7 с половиной миллиардов гривен.

Дмитрий Парфененко, и.о. председателя ФГУ: "На сегодняшний день номинальная стоимость этого пакета составляет приблизительно 3,5 миллиарда. Предварительная оценка ФГУ составляла 7,5 миллиардов и на комиссии, если дойдет до рассмотрения на комиссии, мы будем устанавливать реальную цену".

Также в эфире "5 канала" руководитель ФГИУ назвал претендентов на "Укртелеком". Однако, среди них не оказалось норвежского "Теленора", которому Юлия Тимошенко предлагала купить отечественного монополиста. Эта компания уже является совладельцем украинских телекоммуникационных компаний "Киевстар", "Билайн" и "Голден телеком".