Газпром снижает прогнозы по добыче и экспорту газа

Снижение мирового спроса на нефть и газ ударит в этом году по карману «Газпрома» и России. На встрече с инвесторами монополия рассказала, что в 2009 году ее добыча может упасть на 7%, а объем поставок в Евросоюз — на 5%. Также холдинг снизил свои прогнозы по добыче и экспорту голубого топлива к 2020 году. Из-за падения добычи в 2009 году бюджет недополучит от «Газпрома» порядка 7,3 млрд долл. только от снижения поступлений по газовому НДПИ и экспортным пошлинам, подсчитали эксперты.

«Газпром» сообщил инвесторам, что не исключает в текущем году снижения добычи газа на 7% по сравнению с 2008 годом, сообщил один из участников встречи.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев отметил, что компания не заинтересована в реализации больших объемов газа по низкой цене. По его словам, главное не размер добычи газа, а эффективность его продаж. По прогнозам монополии, в 2008 году объем реализации должен составить порядка 520 млрд куб. м газа, в 2009 году — от менее 520 млрд до более 550 млрд куб. м. Все сценарии на текущий год находятся на пересмотре.

РБК