Прокуратура Крыма направила в суд дело днепропетровских наркодельцов
05:51, 08 февраля 2009Общество
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По делу проходит семь обвиняемых
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые создали в Днепропетровске лабораторию по изготовлению психотропных веществ, а продавали их на территории крымской автономии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе надзорного ведомства, члены ОПГ в Днепропетровске в домашних условиях изготавливали, в частности, метамфетамин.
По делу проходит семь обвиняемых, пять из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
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