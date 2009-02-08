Прокуратура Крыма направила в суд дело днепропетровских наркодельцов

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые создали в Днепропетровске лабораторию по изготовлению психотропных веществ, а продавали их на территории крымской автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе надзорного ведомства, члены ОПГ в Днепропетровске в домашних условиях изготавливали, в частности, метамфетамин.

По делу проходит семь обвиняемых, пять из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.