Глава СБУ про прослушку, обыски и льготные тарифы в столовой

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что СБУ не прослушивает народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил после завершения рассмотрения его кандидатуры на должность председателя ведомства профильным комитетом ВР, отвечая на вопросы журналистов.

«Я стою на принципиальной позиции: все «прослушки» сейчас санкционируются судом. Никаких политических заказов нет. Это проверяется. Президент Виктор ЮЩЕНКО ни разу у нас не спрашивал, есть ли какие-то сводки телефонные», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он напомнил, что при предыдущем председателе Верховной Рады СБУ уже обвинялась в осуществлении якобы несанкционированного прослушивания представителей разных политических сил.

«Зашла Генеральная прокуратура, возбудила уголовное дело, каждого нашего сотрудника допросила, провели обыски в домах (СБУ пошла на беспрецедентные шаги) - ничего не подтвердилось. Хоть бы кто-то извинился? Нет», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время, отвечая на вопрос о создании Временной следственной комиссии ВР по проверке деятельности СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что ведомство «готово принять любую комиссию, любого прокурора – СБУ является чрезвычайно контролируемой и прозрачной структурой».

«Кстати, когда господин МОРОЗ подавал на нас в Счетную палату проверить все до последней столовой, единственное замечание было, что мы кормим сотрудников СБУ по льготным тарифам, но пока я до последнего дня буду в СБУ, мы так и будем делать», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.