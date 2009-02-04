Доллар упал по отношению к евро и другим ведущим валютам

Курс доллара упал по отношению к евро и другим ведущим мировым валютам. Это произошло после того, как Федеральная резервная система США продлила срок действия программы по валютному обмену с 13-ю Центробанками. В ее рамках ФРС предоставляет неограниченные партии долларов в обмен на местную валюту. Тем самым в мировой финансовой системе поддерживается необходимое количество долларов для удовлетворения спроса на них.

В результате к началу сегодняшнего дня за один евро на рынках ЕС давали 1 доллар 30 центов. Тем самым за последние сутки доллар потерял более 1,5 проц. Курс доллара также падал по сравнению с другими твердыми валютами, включая японскую йену и швейцарский франк.

Эхо Москвы