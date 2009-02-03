Мировые цены на нефть значительно снизились
01:53, 03 февраля 2009Общество
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... до 40-43,8 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 2 февраля на ведущих нефтяных биржах значительно понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,82 (-2,06) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,08 (-1,60) долл./барр.
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