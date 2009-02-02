Мэр Симферополя заявляет, что не допустит кровопролития
Нужны решения "на высшем уровне"
|Геннадий БАБЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.БАБЕНКО заявил сегодня журналистам в Симферополе.
По словам Г.БАБЕНКО, земельные захваты - «страшное дело», проблему решать необходимо, но нужно это делать «миролюбиво». «Может быть, будет найден какой-то другой выход, всё должно быть, на мой взгляд, миролюбиво», – сказал городской председатель.
Он напомнил, что на захваченном земельном участке уже построена мечеть, которую в случае сноса наверняка будут защищать крымские мусульмане. «Там стоит мечеть, а теперь представьте, человек, который пришёл в мечеть, помолился, он будет защищать мечеть? Будет. Он будет защищать до последнего. Значит, кровь прольется? Прольется. И прольется кровь и крымских татар, и правоохранителей. Кто будет виноват? Мэр города, потому что допустил. А я этого как раз и не хочу», - подчеркнул Г.БАБЕНКО.
«Я буду проводить всё, чтобы в нашем городе кровь не пролилась», - добавил мэр.
По его мнению, к разговору о сносе строений на ул. Балаклавской нужно возвращаться тогда, когда «на самом высшем уровне» будут приняты какие-то решения по этому поводу.
Как сообщал УНИАН, конфликт возник вокруг 8 га земли. Земля раньше принадлежала Министерству обороны, которое планировало передать ее Симферополю. На этой территории несколько коммерческих фирм планировали построить многоэтажки, однако территорию в 2006 году захватили участники «полян протеста». 80 семей крымских татар сейчас обустраиваются на земучастке – строят жилье и возвели мечеть, все это они назвали поселком «Новый Крым». Меджлис заявляет о готовящейся «вооруженной спецоперации» по сносу строений крымских татар. Милиция Крыма уверяет, что о спецоперации речь не идет, а предполагается снос самостроев по решениям суда, которые нужно выполнять. Министерство юстиции Украины подчеркнуло, что по закону в случае невыполнения решений судов в добровольном порядке они подлежат принудительному выполнению. Этим занимается Госисполнительная служба, входящая в систему органов Минюста. Госисполнители при необходимости привлекают работников органов внутренних дел в порядке, установленном законодательством. Меджлис пригласил представителей ПАСЕ в Крым для ознакомления со сложившейся ситуацией.
Справка УНИАН. В январе и ноябре 2007 года на улице Балаклавской произошли столкновения из-за земли между участниками «полян протеста» и представителями фирмы-застройщика.