Медведев: России «навязали» газовых посредников в Украине

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что России «навязали» посредников в Украине в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью Болгарскому национальному телевидению.

«Что же касается посредников, то если говорить о российской стороне, нам никакие посредники не нужны. Нам были навязаны когда-то посредники в Украине. Россия готова торговать непосредственно от имени основного поставщика газа, от компании «Газпром», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться от посредников в поставках газа в Болгарию.

«Как правило, в существовании посредников, к сожалению, заинтересованы страны-потребители. Но я сейчас не говорю о нашей ситуации, естественно, она отдельная, в ней нужно разбираться, но как принцип ещё раз скажу: нам никакие посредники не нужны, если они ломают схему отношений или эти посредники увеличивают стоимость газа для потребителей. Мы хотим прозрачных отношений и прямых отношений. Конечно, мы поговорим об этих вопросах, здесь сомнений быть не может», - заверил Президент РФ.