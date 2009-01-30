В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Херсонской области и в городе Херсоне объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром ожидается усиление ветра до 15-20м/с и налипание мокрого снега.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 30-31 января в регионе прогнозируются такие погодные условия: облачно с прояснениями, слабый дождь с мокрым снегом, местами умеренные осадки, слабый гололед. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1° мороза до 4° тепла, днем 1°-6° тепла.