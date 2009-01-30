Повышение цены на газ станет экономическим «шоком» – эксперт

Эксперт центра «Номос» Михаил ГОНЧАР считает, что повышение цены на газ для промышленности на 75% станет экономическим шоком для тех украинских предприятий, которые еще не успели внедрить энергосберегающие технологии.

Об этом он сказал в интервью «Немецкой волне».

По словам М.ГОНЧАРА, в условиях мирового финансово-экономического кризиса украинской промышленности осталась только «шоковая терапия».

«То или иное предприятие теперь, возможно, и хотело бы что-то закупить, модернизировать, переоснастить, чтобы потреблять меньше газа, но у него неоткуда взять деньги для этого. А если и есть, то оно должно сразу думать, за какие средства оно это будет возвращать, когда рынки металлургической и химической продукции упали», - сказал он.

По мнению эксперта, к нынешнему подорожанию топлива предприятиям нужно было готовиться еще два года назад, но власть не принимала законодательных и регулирующих мер для подготовки экономики к росту цен на газ.

Как сообщал УНИАН, 29 января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).