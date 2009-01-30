Тимошенко: в селах Сумской области будут созданы 3 тыс. рабочих мест

В результате реализации двух инвестиционных проектов в Сумской области будут созданы свыше 3 тыс. дополнительных рабочих мест в сельской местности, что позволит минимизировать негативные последствия финансово-экономического кризиса на рынке труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вчера на внеочередном заседании правительства, которое прошло при участии руководства Сумской области, а также представителей Национальной академии наук и профильных отраслевых институтов.

Реализация первого проекта под названием „Организация производства и использования местных возобновляемых видов топлива в Сумской области на 2009-2015 годы” даст возможность установить в 16-ти районах области оборудование по производству топливных брикетов из отходов древесины и соломы. Инвестиционный проект также направлен на оснащение котельных бюджетных учреждений и домохозяйств современными котлами, использующих альтернативные виды топлива. Этим проектом предусмотрено создание не менее 2 тыс. 500 новых рабочих мест.

В основу второго инвестиционного проекта „Реконструкция системы теплообеспечения города Шостки Сумской области с переходом водонагревающих и паровых котлов на альтернативные виды топлива” положены задачи реконструкции системы теплообеспечения Шостки, что предусматривает создание свыше 600 новых рабочих мест.

Как отметила в свою очередь министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА „пилотный проект по использованию альтернативных видов топлива – это действительно уникальная возможность для Украины получить хотя бы частичную энергетическую независимость. И поддержка этих инноваций правительством свидетельствует о его дальновидности и профессионализме”.