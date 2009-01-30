Мировые цены на нефть проявили разную динамику
00:55, 30 января 2009Общество
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Цены в пределах 41,44-45,4 доллара
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 29 января на ведущих нефтяных биржах повысились в Лондоне и понизились в Нью-Йорке.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,40 (+0,50) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,44 (-0,72) долл./барр.
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