Мировые цены на нефть проявили разную динамику

Цены в пределах 41,44-45,4 доллара

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 29 января на ведущих нефтяных биржах повысились в Лондоне и понизились в Нью-Йорке. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,40 (+0,50) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,44 (-0,72) долл./барр.

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