Спецназовец... простите, священник избил директора хлебозавода

Протоиерей Олег (КОЗЛОВ), ранее служивший Благочинным Ренийского округа Одесской митрополии, избил директора местного хлебозавода Сергея АРАБАДЖИ.

Заявление об этом подал в Ренийский райотдел милиции сам пострадавший, требуя привлечь священнослужителя Украинской православной церкви Московского партриархата к ответственности за содеянное.

Как утверждает С.АРАБАДЖИ, с протоиереем он случайно встретился в загородном кафе, где возникла ссора, во время которой священник «набросился на него с кулаками, причинив расстройство здоровья».

Как сообщили УНИАН в райотделе милиции, ранее священнослужитель О.КОЗЛОВ проходил службу в отряде спецназначения и уже успел «применить навыки спецназовца» к экс-меру города Рени и главному инженеру Ренийского речного порта. После этого О.КОЗЛОВА перевели на службу в другой населенный пункт региона.