Ющенко посетил место захоронения участников боя под Крутами

В рамках ознаменования Дня Героев Крут Президент Виктор ЮЩЕНКО посетил село Литки Киевской области, где похоронены 24 юнкера - участники боя под Крутами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в мероприятии также приняли участие министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, народные депутаты Украины, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, представители киевской и местной власти.

На месте захоронения усилиями местной общины восстановлены курган и крест.

Как отметили в пресс-службе, по данным ряда научных работников, в с. Литки похоронены юнкера Киевской военной школы имени Богдана Хмельницкого, которые обеспечивали прикрытие организованного отступления украинских войск из-под Крут. Их догнали красногвардейцы Муравьева 2 февраля 1919 года возле с. Литки. Погибли 24 курсанта - часть в неравном бою, другие были замучены большевиками. Невзирая на запрещение хоронить погибших, местные жители сделали это, позже насыпали курган и поставили крест.

Масштабная реконструкция кургана была произведена в 2007 году.