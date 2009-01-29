Газовые соглашения вряд ли просуществуют все 10 лет...

Договора о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы, подписанные НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", вряд ли просуществуют без изменений весь тот срок, на который они заключались. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

По его словам, любое соглашение, содержащее существенные дисбалансы для какой-либо из сторон, имеет ограниченный срок жизни, потому что, так или иначе, этот дисбаланс должен устраняться. «Он может быть устранен путем модернизации соглашения, его доработки и, соответственно, подписания дополнений к соглашению. Что касается данного документа, то он противоречит межправительственным соглашениям, которые имеют статус национального законодательства Украины и России, поскольку они были ратифицированы парламентами обеих стран. Речь идет о «Гарантиях транзита российского природного газа в Европу», подписанных в 2001 году», - сказал эксперт и добавил: «Эти соглашения имеют достаточно длинный срок жизни, они не денонсировались и продолжают действовать до 1 января 2013 года. В них есть очень много нюансов, в частности, в них урегулированы вопросы, так называемого, сверхлимитного отбора газа и возможности такого отбора. В соглашении предусмотрены расчеты России за транзит российского газа в Европу в натуральном виде, путем поставки газа украинскому потребителю».

А.НАРБУТ убежден, что в отношении межправительственных соглашений по газу от 2001 года, так или иначе, придется принимать решение. «Либо денонсировать эти соглашения, либо их корректировать в соответствии с последними договоренностями. В этих соглашениях заложен механизм, который, к сожалению, последние три года не реализуется. Я имею ввиду подписание ежегодного протокола, которым регулируются основополагающие пункты газового договора: цена транзита и стоимости газа, поставляемого в Украину».

Кроме того, по словам эксперта, Конституция Украины позволяет любому гражданину обратиться в Конституционный Суд с аргументацией об аннулировании тех соглашений, которые нарушают его права. “При этом есть промышленные потребители газа, чьи права такими соглашениями нарушаются», - уточнил он.

Отвечая на вопрос о возможных сроках пересмотра последних газовых соглашений с Россией, А.НАРБУТ отметил, что «об этом трудно судить, однако, возможно, что промышленность, получив новые цены и посчитав свои бюджеты, может уже в этом году дать власти соответствующий заказ».

Как сообщал УНИАН, 19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. В частности, Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составляет 40 млрд. куб. м.

Ряд экспертов заявили, что по этим контрактам Украина получила самую высокую в Европе цену на газ.

Как сообщалось, сегодня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Данный тариф в 1,4 раза превышает уровень предельной цены, действовавшей до 1 января текущего года (1425 грн.). По информации НКРЭ, тариф рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, который закупается НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, – 228,8 дол. за тысячу кубометров. Конечная цена газа, который реализуется НАК «Нафтогаз Украины» промышленным предприятиям и бюджетным организациям, с учетом НДС и действующего тарифа на транспортировку, будет составлять 2570 грн. за тысячу кубометров, что на 27%, или 713 грн. превысит цену на газ для промышленных потребителей в декабре 2008 года. Конечная цена газа для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности прогнозируется на уровне 2425 грн. за тысячу кубометров.