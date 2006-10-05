Семенюк: совместное использование портов угрожает экономической безопасности

Председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК считает нецелесообразным создание СП на базе завода имени 61-го коммунара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая в Николаеве на совещании с административно-хозяйственным активом области.

«Если идти по предложенному проекту, то это означает при совместной деятельности потерю государственного объекта», - сказала В.СЕМЕНЮК. «Или приватизация с соответствующими условиями, или такое шулерство не пройдет», - добавила глава ФГИ.

Она также отметила, что планирует провести на следующей неделе совместное совещание с министром транспорта и связи Украины Николаем РУДЬКОВСКИМ и главой Николаевской облгосадминистрации.

В.СЕМЕНЮК не уточнила, с кем именно будет создано СП на базе предприятия. Но, как сообщалось в СМИ, Судостроительный завод имени 61-го коммунара» заключит на 12 лет эксклюзивный договор о совместной деятельности с компанией «Велс». Госпредприятием «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» (Николаев) найден инвестор, готовый вложить в его модернизацию 50 млн. долл. По словам Валерия АГАФОНОВА - гендиректора завода, партнерство с «Велс» «получило поддержку в Министерстве промышленной политики». В.АГАФОНОВ отметил, что цель привлечения частного инвестора - модернизация предприятия.

Председатель Фонда госимущества Украины также против совместного использования портов.

«Там, где были созданы условия совместной деятельности – через пять-десять лет будет потеря портов», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Она подчеркнула, что это угрожает экономической безопасности Украины.

Справка УНИАН. Согласно статье 73 Кодекса торгового мореходства Украины, принятого в 1995 году, морской порт является государственным транспортным предприятием, то есть закон устанавливает государственную монополию на морские порты.

На рассмотрение ВР уже выносилось несколько вариантов закона о морских портах, предусматривающих и частную, и государственную форму собственности на порты, а также закрепляющих морпорты исключительно в госсобственности.