7 компаний подозревают в сговоре о повышении цен на лекарства

Антимонопольный комитет Украины назвал семь компаний, подозреваемых в резком необоснованном поднятии цен на лекарства.

Об этом пишет газета «Дело» (№8(761) от 29 января 2009 года).

Среди нарушителей - оптовые поставщики фармацевтических препаратов из двух регионов: киевские «Оптима-фарм», «ВВС», «Альба Украина», «Аптека - Биокон», «Интерфарм», а также днепропетровские «БаДМ» и «Вента».

По словам государственного уполномоченного АМКУ Юрия ГОЛОВОЧАНСКОГО, этот список может пополниться. Кем именно, чиновник не уточняет. «Расследование еще не завершено, поэтому я не могу раскрывать все подробности», - сказал он.

Как отмечают в АМКУ, завершится следствие предположительно в марте.

Со своей стороны и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что поводом для начала следствия послужил резкий скачок цены на медикаменты 7-8 октября 2008 года. «Цены на некоторые препараты прыгнули сразу на 50%», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО. При этом он уточнил, что все семь компаний поднимали цены на разные лекарства и в разное время.

По его словам, расследование усложняется тем, что компании не идут на контакт с ведомством. «Несколько компаний не предоставили информацию, которую запросил комитет», - сказал он. Наказание, которое могут понести компании, - штраф в размере 10% от годовой выручки.

Со своей стороны, компании, которые АМКУ уличил в сговоре, твердят о необоснованности обвинений, пишет газета. «В наших действиях АМКУ увидел сговор, хотя его и быть не могло, - заявила начальник юридического отдела «Альба Украина» Татьяна ГАРБУЗОВА. - Все одновременно и одинаково реагировали на ситуацию, которая складывалась в стране». По словам поставщиков импортных медикаментов, резкий скачок цен произошел после роста курса доллара.