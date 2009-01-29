Тимошенко готовит перестановку в президиуме ВР?

Помимо кадровых перестановок в Кабинете министров, намеченных на начало февраля, планируется и ротация в руководстве Верховной рады: по информации издания "Коммерсантъ-Украина", должность первого заместителя председателя Рады, которую сейчас занимает Александр Лавринович (Партия регионов), может перейти заместителю главы фракции Компартии Адаму Мартынюку. Такая рокировка, как утверждают источники Ъ, вызвана необходимостью предотвратить возможное голосование коммунистов за отставку правительства. Лидер Компартии Петр Симоненко не подтвердил эту информацию, но отметил, что коммунисты всегда готовы занять этот пост.

Как сообщалось, 5 февраля Партия регионов планирует инициировать рассмотрение в Верховной раде вопроса об отчете правительства и дальнейшем выражении недоверия Кабмину, что автоматически повлечет за собой его отставку. Помимо Партии регионов (175 депутатов), это решение могут поддержать часть депутатов фракции "Наша Украина–Народная самооборона" (около 30 парламентариев) и фракция Компартии (27 депутатов). Источники Ъ утверждают, что, проведя ротацию в руководстве Верховной рады, представители коалиции намерены заручиться поддержкой коммунистов и тем самым добиться от них отказа поддержать выражение недоверия правительству Юлии Тимошенко. Более того, все кадровые перестановки – как в правительстве, так и в Раде – планируется провести пакетом во избежание возможных нарушений договоренностей.

– Все наши последние отставки правительства отличаются тем, что перед рассмотрением вопроса голосов не было, а в момент голосования они находились,– напомнил народный депутат Валерий Писаренко (БЮТ), добавив, что "сейчас все будет зависеть от коммунистов".

– Партия регионов в последнее время не демонстрирует больших прорывов в реализации своих замыслов,– уверен заместитель главы фракции БЮТ Андрей Портнов.– Могу утверждать с точностью до 99,9%, что попытка отставки правительства провалится.

Александр Лавринович сказал, что он не исключает сценария своей отставки и замены на более лояльную парламентскому большинству фигуру.

– Вполне логично, если они (члены коалиции) будут действовать такими методами, какими действовали до этого,– сказал он, приведя в пример события в Раде 26 января. Напомним, в этот день состоялось внеочередное заседание парламента, по итогам которого было отменено постановление от 16 декабря 2004 года о назначении председателем Нацбанка Владимира Стельмаха. Господин Лавринович тогда активно выступал против принятия этого решения.

– Коалиции нужна реализация своих желаний, несмотря на основы права. И зачем им тогда человек, который хоть немного мешает им в этом? – задал риторический вопрос первый вице-спикер.

В Компартии заверили, что никаких переговоров относительно смены руководства парламента они пока ни с кем не ведут, но дали понять, что не против занять кресло первого заместителя председателя Верховной рады.

– Пока нет причин вести подобные переговоры,– заявил лидер фракции Коммунистической партии Петр Симоненко.– Но если должность (первого заместителя председателя ВР) окажется вакантной, то я обязательно от имени Компартии выдвину кандидатуру Адама Мартынюка.

При этом господин Симоненко подчеркнул, что участие господина Мартынюка в руководстве парламентом "было бы значительным плюсом по сравнению с тем, что есть сегодня".

– Такой вариант кадровых перестановок в Раде вполне возможен,– считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. В то же время эксперт уверен: если коммунисты пойдут на то, чтобы голосовать по всем кадровым вопросам в пакете, "они сильно замажутся". "После подобного голосования, в ходе которого, помимо своего кандидата на пост первого вице-спикера, они поддержат и так называемых "оранжевых" министров, им будет очень сложно доказывать, что они не в коалиции",– отметил господин Фесенко.