МВФ пообещал банкам 2 триллиона долларов убытков

Общие потери банков от глобального экономического кризиса могут превысить 2,2 триллиона долларов, сообщается в докладе Международного валютного фонда. Прежний прогноз банковских убытков составлял 1,4 триллиона долларов.

Рост убытков, в свою очередь, может привести к дальнейшему замедлению темпов роста мировой экономики. Согласно прогнозу МВФ, глобальный ВВП в 2009 году вырастет всего лишь на 0,5 процента - худший показатель со времен Второй мировой войны. При этом объем экономики практически всех развитых стран сократится. Наихудшие результаты, согласно прогнозу МВФ, продемонстрирует Великобритания, где ВВП уменьшится на 2,8 процента.

Сейчас общий объем списаний активов в результате кризиса достиг 1,1 триллиона долларов. Изначально потери были связаны с американскими ипотечными бумагами, но затем распространились как на другие американские финансовые инструменты, так и на кредиты и деривативы по всему миру.

Результатом беспрецедентных по масштабам потерь стал крах банка Lehman Brothers, а также частичная или полная национализация таких ведущих финансовых институтов как AIG, Hypo Real Estate, Northern Rock, Royal Bank of Scotland и ряда других.

Согласно прогнозу экономиста Нуриэла Рубини, общие потери банков по всему миру в результате кризиса могут достигнуть 3,6 триллиона долларов.

Лента.ру