Харьковскому университету воздушных сил за долги отключили свет

Харьковский университет воздушных сил им. Ивана Кожедуба уже вторые сутки отключен от электроснабжения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Мирон СИДОР, учебное заведение отключили от электричества днем 27 января в связи с задолженностью перед ОАО «Харьковвоблэнерго».

По его словам, это не первое отключение – в январе вуз уже обесточивали на полторы суток. Долг ХУВС за электроснабжение на сегодняшний день составляет 218 тыс. грн. Хотя в январе Минобороны заплатило за декабрь 2008 года, однако деньги были отнесены в счет долгов за предыдущие месяцы, сообщил М.СИДОР. За январь с.г., согласно договоренности, сообщил он, вуз должен заплатить за электроснабжение до 5 февраля, однако эта договоренность почему-то нарушена.

Как сообщил М.СИДОР, от электроснабжения отключены учебные корпуса, санчасть, столовая, клуб, баня, общежития университета, а также помещения Харьковского военного лицея. Учебный процесс в университете сорван, сообщил руководитель медиа-центра, во вторник обед курсантам выдавался сухим пайком, сейчас еда в экстренном порядке готовится в отдаленном корпусе ХУВС, в другом районе Харькова, и на автомобилях доставляется в вуз. Штаб университета переведен на автономное электропитание.

По словам М.СИДОРА, «Харьковоблэнерго» заявил, что «пока долги не будут оплачены, электроснабжение университета не будет возобновлено».

Комментируя событие, представитель «Харьковоблэнерго» в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сказал, что по закону об электроэнергетике предприятие-поставщик имеет право отключать за долги потребителей, если они не являются какими-то спецобъектами.