Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0350/8,1650 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2390/0,2460 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6260/10,8280 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3242/1,3244 долл. (понедельник – 1,2927/1,2929 долл.).

В понедельник Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,68/7,80 грн.