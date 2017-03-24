В Нацгвардии заявили, что убийцу Вороненкова уволили за невыполнение условий контракта

Павла Паршова, который убил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, уволили из рядов Национальной гвардии Украины за невыполнение условий контракта

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"Солдат Паршов Павел Александрович был уволен из рядов НГУ в 2016 году за невыполнение условий контракта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряды НГУ (в батальон "Донбасс") он был призван 25 августа 2015 года. На тот момент командиром батальона «Донбасс» был Анатолий Виногродский.

По информации о нахождении его в розыске проводится служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений. Как сообщил народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, убийство совершено гражданином Украины Паршовым, который был агентом российских спецслужб.

«Ему была поставлена задача попасть в одно из подразделений Вооруженных сил или Национальной гвардии, которое желательно имеет громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обычный солдат. Здоровый, сильный юноша, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии», - проинформировал Геращенко.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.