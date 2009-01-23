Microsoft обвалил фондовые индексы в США

Торги на американских фондовых биржах 22 января закрылись снижением основных показателей, передает France Presse, на фоне заявления компании Microsoft о планах сократить пять тысяч сотрудников в ближайшие полтора года.

- Dow Jones потерял 1,28 процента - до 8122,80 пункта;

- Nasdaq упал на 2,76 процента - до 1465,49 пункта;

- S&P 500 - на 1,52 процента 0 до 827,49 пункта.

Microsoft обосновала свои действия наличием собственного антикризисного плана и необходимостью снизить расходы. Сообщение о сокращении такого числа сотрудников привело к падению акций Microsoft на 11,7 процента - до 17,1 доллара.