Сегодня Украина и Россия делили Азовское и Черное море

21-22 января с.г. в Киеве состоялись украинско-российские консультации по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, украинскую делегацию возглавил Виктор КИРИК – председатель делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива, российскую – посол по особым поручениям МИД РФ Александр ГОЛОВИН.

Во время консультаций была продолжена работа по расчетам длины побережья Украины и Российской Федерации в Азовском море; разграничение Керченского пролива и урегулирование других вопросов, относящихся к ее акватории; разграничение территориальных морей, континентального шельфа и исключительных экономических зон в Черном море; подготовке проектов двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах судоходства, рыболовства, защиты морской среды в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

По итогам заседания был подписан соответствующий Протокол.

Стороны договорились провести следующий раунд переговоров в июне 2009 года в Москве.