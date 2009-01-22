Шандра обещает, что саркофаг над 4-м реактором ЧАЭС начнут строить летом

Летом 2009 года будут завершены проектировочные работы, и начнется строительство саркофага над четвертым реактором Чернобыльской АЭС.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сказал глава МЧС Владимир ШАНДРА. Он сообщил, что уже завершена стабилизация конструкций ЧАЭС, что обеспечивает их надежность. “На объекте выполняется очень большой объем работ, их финансирование будет полностью обеспечено. А все строительство ведется под контролем международных организаций”, - отметил он.