Погода на завтра: дожди, туман, гололед

23 января в Украине облачно. На западе временами дожди; на остальной территории - без существенных осадков, кое-где туман и гололед.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла; днем - 2-7° тепла, в Крыму и на юге Одесской области - 8-13°.

В Киевской области облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь. Ночью и утром на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 2-7° тепла.

В Киеве облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь. Ночью и утром на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью - 0-2° тепла, днем - 3-5°.