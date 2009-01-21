Завтра в Украине до 12° тепла

Завтра в Украине ожидается облачная погода. В западных областях дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков, только в северных областях утром и днем небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, временами туман, в восточной части местами гололед, ночью и утром на дорогах (кроме юга) гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; в Крыму, Закарпатье и Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области – облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Временами туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла.

В Киеве - облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Временами туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.