Зампрокурора Днепропетровской области отстранили от должности на время расследования по факту вождения в нетрезвом виде

В Днепре остановили за вождение в нетрезвом виде первого заместителя прокурора области Романа Соскова, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что 26 февраля 2017 года патрульные полицейские остановили водителя Toyota Prado. Как оказалось, за рулем находился первый заместитель прокурора области Роман Сосков.

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"После остановки полицейские предложили первому заместителю прокурора области пройти тест на наличие алкоголя в организме, на что последний согласился. Результаты теста оказались положительными, патрульными составлен в отношении него протокол об административном правонарушении по ч.1ст.130 КоАП", – сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что Роман Сосков не согласился с результатами теста и был уверен, что не употреблял алкоголя, садясь за руль автомобиля. Поэтому он решил пройти медицинское обследование, сдав анализ крови в Днепропетровском наркологическом диспансере.

"Согласно выводам проведенного медицинского обследования, в его крови ни алкогольных, ни наркотических и других веществ не обнаружено", – информируют в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас по данному факту проводится служебное расследование.

Отмечается, что зампрокурора области Роман Сосков подал рапорт на имя генерального прокурора Украины об отстранении его от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.