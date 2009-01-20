Газпром продаст Украине в 2009 году 40 млрд. кубов газа

ОАО "Газпром" планирует поставить в 2009 году Украине 40 млрд. кубометров газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

"Объем поставок газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.