В Кремле подтвердили, что российская участница Евровидения-2017 посещала оккупированный Крым

В Кремле подтвердили посещение оккупированного Крыма российской участницей «Евровидения-2017» Юлией Самойловой. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, не является ли провокацией участие в конкурсе в Киеве российской певицы, посещавшей оккупированный Крым, Песков ответил: «В Крыму бывали все практически, нет людей, которые не бывали в Крыму».

«Это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать правилам, по которым этот конкурс проводится. Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация. Это выбор собственно российского телеканала, который направляет туда участников. Ничего провокационного здесь не видим», - подчеркнул Песков.

Также он отметил желание избежать «какой-либо политизации «Евровидения». «Мы считаем это недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков заявил, что артисты едут на «Евровидение» «петь, а не выступать с политическими заявлениями».

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Как сообщал УНИАН, согласно информации российского «Первого канала», от РФ на «Евровидение-2017» в Киев поедет певица Юлия Самойлова.

Сегодня, 13 марта, руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде на территорию Украины Самойловой. «В ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности. О результатах мы сообщим дополнительно», - подчеркнула Гитлянская.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму.