"Евровидение-2017": СБУ проверит представительницу России Самойлову и примет "взвешенное решение"

Об этом написала в Facebook руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности. О результатах мы сообщим дополнительно», - подчеркнула Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, согласно информации российского «Первого канала», от РФ на «Евровидение-2017» в Киев поедет певица Юлия Самойлова. «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» и определился с выбором - Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви «Flame Is Burning» произвело самое сильное впечатление», - говорится в сообщении.

Ранее в СБУ на запрос УНИАН заявили, что спецслужба не очень опасается наплыва в Украину российских агентов и провокаторов под видом фанатов и гостей международного конкурса «Евровидение». На вопрос о превентивных мерах с целью недопущения на территорию Украины под видом «гостей «Евровидения» лиц, в частности из РФ, которые бы могли представлять угрозу безопасности, возможности внедрения в этот период на государственной границе особого режима проверки или наличия списков потенциально опасных лиц, Гитлянская ответила: «Подразделениями СБУ постоянно принимаются меры, направленные на недопущение посягательств на государственный суверенитет и другие основы национальной безопасности Украины, в том числе с использованием мер ограничительного характера в отношении иностранцев». «Учет лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, по признакам профессиональной принадлежности или по другим признакам, подразделениями СБУ не ведется, отдельные списке по каким-либо другим критериям не составляются», - добавила она.

«Решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если имеется достаточная информация, полученная в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предотвращение, выявление, прекращение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ», - отметила Гитлянская.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму.

62-й конкурс «Евровидение» в мае этого года пройдет в Киеве. Главной ареной конкурса выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.