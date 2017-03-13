Представительница РФ на Евровидении-2017 гастролировала в оккупированном Крыму (фото, видео)

В Украину приедет Юлия Самойлова, говорится в сюжете ТСН.Утро.

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Традиционного национального отбора Москва в этом году не проводила – имя певицы определил телеканал - партнер евроконкурса и объявил свою участницу накануне вечером.

Впрочем, пользователи соцсетей уже отыскали позапрошлогодние афиши Юлии Самойловой - она гастролировала в оккупированном Крыму, а это значит – незаконно пересекала границу Украины.