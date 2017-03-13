Представительница РФ на Евровидении-2017 гастролировала в оккупированном Крыму (фото, видео)
09:24, 13 марта 2017Общество
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Россия определилась со своим представителем на конкурсе Евровидение-2017, который через два месяца пройдет в Киеве.
Самойлова будет представлять РФ на Евровидении / vokrug.tv
В Украину приедет Юлия Самойлова, говорится в сюжете ТСН.Утро.
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Традиционного национального отбора Москва в этом году не проводила – имя певицы определил телеканал - партнер евроконкурса и объявил свою участницу накануне вечером.
Впрочем, пользователи соцсетей уже отыскали позапрошлогодние афиши Юлии Самойловой - она гастролировала в оккупированном Крыму, а это значит – незаконно пересекала границу Украины.
Россия выбрала для участия в «Евровидении-2017» певицу, которая выступала в оккупированном Крыму pic.twitter.com/qOdXG0oBA4Financial Guard (UA) (@finvarta) March 13, 2017
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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине