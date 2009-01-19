Договоренности Тимошенко и Путина означают капитуляцию Киева?

Известный украинский эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что украинско-российские договоренности означают капитуляцию Киева в газовом противостоянии.

На первый квартал в этом году цена российского газа для Украины должна составить 376 долларов за тысячу кубометров, что на 20 процентов меньше, чем среднеевропейская цена.

Александр Нарбут удивлен, почему руководитель украинского правительства Юлия Тимошенко согласилась на эти условия, не пересмотрев условия транзита. «Эта договоренность напоминает полное фиаско украинской газово-энергетической политики», - сказал эксперт в интервью «Немецкой волне». «По-видимому, - продолжил Нарбут, - это свидетельствует о недостаточном понимании, чего это может стоить украинской экономике. Ведь ставка транзита остается неизменной, а она и так занижена».

Аналитик обратил внимание на то, что убытки Украины только на слишком низкой ставке транзита ежегодно составляют 3,5 млрд. долларов. По убеждению эксперта, Украина поддалась давлению, ничего не получив взамен. «То, что газотранспортная система остается в собственности Украины ничего не означает. Мы понимаем, что при таком уровне цены украинская промышленность потеряет конкурентоспособность, не говоря уже о других последствиях этого проигрыша», - отметил Нарбут.