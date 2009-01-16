Доллар на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3000/8,5500, к 11:00 сузился спрэд до 8,3100/8,4700, а к 12:00 цены упали до 8,2900/8,3550.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2510/0,2605, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2530/0,2600, и к 12:00 снизились до 0,2520/0,2560. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 32,3601 (+0,1401).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3196/1,3198, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9385/11,2985, к 11:00 цены составили 10,9740/11,2155, а к 12:00 ушли вниз - 10,9600/11,0760.