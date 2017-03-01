Новый мост Днепра могут полностью перекрыть на летнее время

"С 1 марта мы начнем перекрывать мост - сначала одну половину, потом другую. Вероятно, на три летних месяца придется перекрыть мост полностью, поскольку нужно будет одновременно поднимать все плиты. Ремонтные работы начнем с троллейбусных линий электропередач. Горожане оценивают состояние моста только за дорожным покрытием, но на самом деле опасения вызывает сама его конструкция, поэтому ремонт будет проводиться одновременно и на суше, и под водой", - цитирует заместителя городского головы Михаила Лысенко 048.ua.

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Он также добавил, что капитальный ремонт моста в Днепре будет стоить более 170 миллионов гривен.