В Днепропетровской области на строительство дорог будет привлечено 4 миллиарда – Порошенко
13:31, 27 февраля 2017Общество
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В Днепропетровской области на строительство дорог будет привлечено 4 миллиарда, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии открытия реконструированного здания диагностической поликлиники и отделения анестезиологии для новорожденных в Днепре.
Порошенко с рабочим визитом в Днепре / twitter.com/STsegolko
«Отдельно хочу остановиться на строительстве дорог. Мы сейчас проговорили с главой облгосадминистрации, что миллиард будет привлечен за счет средств местного бюджета и почти 3 миллиарда область рассчитывает получить за счет средств «Укравтодора», - сказал президент.
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Порошенко выразил надежду, что приоритетом дорожного строительства будет качественный ремонт дороги на Кривой Рог.
«Я думаю, что в течение нескольких лет будет наконец поставлен вопрос о строительстве объездной дороги вокруг Днепра», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Порошенко с рабочим визитом находится в Днепре.
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