В Днепропетровской области на строительство дорог будет привлечено 4 миллиарда – Порошенко

«Отдельно хочу остановиться на строительстве дорог. Мы сейчас проговорили с главой облгосадминистрации, что миллиард будет привлечен за счет средств местного бюджета и почти 3 миллиарда область рассчитывает получить за счет средств «Укравтодора», - сказал президент.

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Порошенко выразил надежду, что приоритетом дорожного строительства будет качественный ремонт дороги на Кривой Рог.

«Я думаю, что в течение нескольких лет будет наконец поставлен вопрос о строительстве объездной дороги вокруг Днепра», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Порошенко с рабочим визитом находится в Днепре.