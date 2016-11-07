Деканоидзе: За год из Нацполиции уволено около 5600 сотрудников

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила об увольнении около 5,6 тыс. сотрудников полиции за год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции по случаю годовщины с момента вступления законом Украины «О Национальной полиции» силу.

"Было уволено около 5 тысяч 600 человек. На должности повышен около 4 тысяч 400 человек, и мы снизили тоже около 4 тысяч сотрудников, которые оставили свои "теплые" должности и переместились абсолютно на низкие должности. Так что, я думаю, что это достижение. Достижения не потому, что мы реально кого-то уволили, а потому, что мы нашли новых людей, которые реально заслуживают быть на посту", - сказала глава Нацполиции.

При этом она отметила, что в Нацполиции не хватает профессиональных кадров, которые должны служить украинскому народу, а также для внедрения современных стандартов. По ее словам, в 2016 году было возбуждено 3,5 тыс. уголовных дел в сфере служебной деятельности, а 997 служебным лицам органов власти было предъявлено обвинение. Деканоидзе подчеркнула, что обвинение предъявлено 463 служащим контролирующих органов.

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Кроме того, с начала 2016 года в бюджетной сфере выявлено 2309 уголовных правонарушений, из которых 1187 связанные со средствами государственного бюджета и 1103 со средствами местных и областных бюджетов.

"Общая сумма убытков по возбужденным уголовным делам в этом году составляет 508,2 млн грн", - сказала Деканоидзе.

Напомним, Министерство внутренних дел и Национальная полиция подготовили окончательную концепцию 14 жестких законодательных изменений относительно расширения полномочий правоохранителей, формальным поводом для которых стало убийство 25 сентября в Днепре двух патрульных полицейских.

Отмечается, что согласно документу, предложенные правки касаются трех нормативных актов: Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".