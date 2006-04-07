Кинах не позволит Барановскому ”закрыть” Россию

Совет национальной безопасности и обороны Украины выступает категорически против запрета на ввоз мясомолочной продукции из России.

Об этом секретарь СНБО Анатолий КИНАХ сообщил сегодня на брифинге.

«Мы категорически против тех позиций, которые звучат из уст министра аграрной политики БАРАНОВСКОГО», - сказал А.КИНАХ.

По его словам, СНБО не воспринимает предложения искусственного запрета по ввозу в Украину мясной продукции. Речь идет о создании цивилизованных условий защиты внутреннего рынка, не вопреки конкурентоспособности, сказал А.КИНАХ. Он отметил, что Украина имеет определенные обязательства на пути интеграции в европейское и мировое экономическое пространство.

«Мы уверены, что наилучшая защита национального производителя, внутреннего рынка – это создание условий равноправной конкуренции как в вопросах налогообложения, так и в вопросах денежно-кредитного обеспечения», - отметил А.КИНАХ.

Он напомнил, что несколько месяцев назад СНБО вместе с Кабинетом Министров Украины отказали Министерству аграрной политики во введении лицензирования экспорта зерна, поскольку это могло привести к искусственному дефициту и дестабилизации цены.

Напомним, что 6 апреля министр аграрной политики Александр БАРАНОВСКИЙ заявил, что Украина намерена ввести запрет на ввоз животноводческой продукции из России.

«На днях будет закрыта Россия. Документы все подготовлены», - сказал министр, отметив, что запрет будет введен на всю животноводческую продукцию, как мясную, так и молочную.