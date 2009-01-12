Украина не видит оснований для невозобновления транзита газа

Украина не видит оснований для невозобновления транзита российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины.

Он отметил, что Украина выступает за возвращение переговоров с Россией «в исключительно переговорную плоскость и за деполитизацию этих переговоров».

Для этого, убежден посол, Россия должна прекратить деструктивную целенаправленную информационную кампанию вокруг украинско-российских газовых отношений.

К.ГРИЩЕНКО также подчеркнул, что Украина продолжает продвигать идею о постепенном переходе к европейским ценам на российский газ, а также европейским ценам за транзит.